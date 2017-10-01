Артис Аболс: "С нулем заброшенных шайб трудно что-то выиграть"

Главный тренер "Лады" Артис Аболс выразил недовольство некоторыми элементами игры с магнитогорским "Металлургом" (0:2). Специалист также отметил выдающуюся игру тройки Коваржа, нестандартные действия которой отличают ее от всех остальных.

– Я бы сказал, что игра состояла из трех разных периодов. В первом периоде у нас был прекрасный шанс забить – две минуты играли "пять на три", но толком ничего и не создали, хорошо если пару раз бросили по воротам. Какая-то боязнь, спешка, – подчеркнул Аболс. – Никто не берет на себя инициативу, все друг другу подсовывают. После этого большинства был хороший момент при игре "пять на пять" – разыграли до пустых ворот, но и по ним промазали.

Если вся команда бросает на пятак, то там приходится играть в керлинг, а тройка Коваржа разводит по бортам, и кто-то из них оказывается один под воротами. Вот и мы попались на эту удочку. Свои шансы Мозякин использует. Второй период – потренировали меньшинство, которое нас подвело в прошлой игре с Уфой. В этот раз с ним был порядок. В третьем периоде, поскольку не хватало народа, перешли на игру в три звена. Играли активно, что-то создавали, пытались забить, но на контратаке в конце игры "Металлург" забил второй гол. С нулем заброшенных трудно что-то выиграть. (Юрий ШИРИНКИН)