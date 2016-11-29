Артис Аболс: "Ребята хотят выиграть, но руки трясутся и ноги не бегут"

Главный тренер "Лады" Артис Аболс после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Сочи" (4:2) отметил, что у его команды не хватило сил на третий период. Тольяттинцы прервали серию поражений, которая насчитывала семь игр.

- "Сочи" лучше начал игру, мы робко играли, - приводит пресс-служба сочинского клуба слова Аболса. - Но удачно два гола забили под конец периода. Во втором на игру повлияли ненужные удаления. Один гол мы пропустили. Хорошо, что удалось забить третий, но тут же пропустили второй. В третьем периоде нас начали возить с первой смены. Ребята хотят выиграть, а ноги-то не бегут и руки немножко трясутся. Но хорошо, что выиграли. Хоть глоток свежего воздуха сегодня.