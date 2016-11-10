22:42 10 ноября | ХОККЕЙ — КХЛ

Артис Аболс: "Прямо перед игрой "Ладе" пришлось перекраивать тройки нападения"

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Главный тренер "Лады" Артис Аболс после гостевой победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Трактором" (2:1 Б) отметил, что перед игрой у команды возникли проблемы с составом. По словам специалиста, игроки сумели собраться и провели встречу самоотверженно.

– Хочу поблагодарить ребят за эту игру, – приводит официальный сайт "Трактора" слова Аболса. – У нас возникли проблемы с составом прямо перед игрой, пришлось перекраивать тройки. Ребята молодцы, сыграли с хорошей отдачей, самоотверженно. Попросили их играть осторожно сзади, так и было. То, что было у наших ворот, Илья Ежов подчищал. Пропустили в ситуации, в которой теоретически не могли пропускать. В любом случае довели игру до победы, а два очка – это успех.

Дополнительная информация

http://hctraktor.org/media/news/?id=16937

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