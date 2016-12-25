Артис Аболс: "После матчей со СКА и ЦСКА я не смог настроить "Ладу" на "Северсталь"

Главный тренер "Лады" Артис Аболс после матча регулярного чемпионата против "Северстали" (3:4) отметил, что не смог донести свои слова до игроков после поединков со СКА (2:3 ОТ) и ЦСКА (4:5). Первый период команда проиграла со счетом 0:3.

- К сожалению, наши опасения по поводу этого матча подтвердились, - приводит пресс-служба "Лады" слова Аболса. - После двух игр против топовых команд лиги я не смог настроить команду на нужный лад с первого периода. Да, эмоций много потеряли в играх с ЦСКА и СКА, но сил - я не согласен. Мы играли в три пятерки со СКА практически всю игру, сегодня со второго периода тоже. Первые 25 минут были безобразными. С середины второго периода поймали какую-то игру и забили два гола. Потом сравняли, молодцы. Но ноль в графе очки. Если с такой легкостью мы сравниваем счет, а затем пропускаем, даем бросать и подставлять, значит мы сегодня не заслуживаем ничего большего, чем 3:4. К сожалению