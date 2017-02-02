Артис Аболс: "Победа над "Ак Барсом" – эликсир на рану"

Главный "Лады" Артис Аболс после победы в последнем домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над "Ак Барсом" (4:0) заявил, что этот результат – эликсир на рану, которая осталась от сезона.

– Нам удался старт игры – забили быстрые два гола, – приводит "Р-Спорт" слова Аболса. – Затем, в первом периоде в паре эпизодов здорово сыграл Илья Ежов, выручил нас. Второй период получился довольно-таки ровным, а в третьем из-за боязни результата мы опять начали пятиться, давать сопернику раскатиться, появился разрыв между защитниками, нападающими, стали не успевать, пошли удаления. Рад, что выстояли в меньшинстве, самоотверженно играли, а Илья сыграл на ноль.

Большое спасибо болельщикам, которые нас поддерживали каждую игру. Эта маленькая победа – как эликсир на рану, которую мы все-таки оставили, потому что половину сезона мы давали надежду на плей-офф, но, к сожалению, она не сбылась. Поэтому спасибо болельщикам за то, что поддерживали нас. Задача на оставшиеся матчи проста: биться за победу в каждой игре.