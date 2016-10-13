Артис Аболс: "По игре "Лада" выглядела не лучше "Амура"

Главный тренер "Лады" Артис Аболс после победы в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над "Амуром" (5:1) отметил, что его команде не хватило опыта игры на результат. Тем не менее специалист выразил удовлетворение исходом встречи.

– Да, 3:0 в первом периоде – это хорошо, но нельзя сказать, что мы были лучше по игре, – цитирует официальный сайт "Лады" Аболса. – Просто реализовали свои моменты, но потом без опыта игры на результат снова сами себе создали проблемы. Конечно, повлиял и четвертый незасчитанный наш гол, после которого было удаление и гол. Появилась ненужная нервозность. Все-таки, молодцы, довели игру до конца. Ребята сделали главное – набрали три очка. Готовимся дальше.

– Как судья объяснил отмену взятия ворот?

– Якобы, с этого года правила говорят, что если игрок раньше шайбы въезжает во вратарскую зону, даже не мешая вратарю, это не гол. Мы посмотрели со всех камер, и если это и было, то "на тоненького". Если все идет к тому, чтобы забивать больше, все хотят видеть голы, то кажется странным, что такой гол не засчитали.

– Сегодня молодого Зернова поставили вместе с опытным Рыбиным. Как оцените их игру?

– Грех жаловаться. Они в начале игры в первом же моменте гол забили.

– Прокомментируйте расставание с Юханссоном.

– Никто не рад этому, но не сложилось. Не сказать, что он плохой игрок и по статистике информация была, но, к сожалению для него и для нас, не сложилось.