Артис Аболс: "Оспорить решение с незасчитанной шайбой? И что, "Ладе" очки вернут?"

Главный тренер "Лады" Артис Аболс после гостевого поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Салавата Юлаева" (2:4) отметил, что команда начала игру робко, но затем стала действовать значительно смелее. Специалист также посетовал на то, что разыгрывающие пятерки были разбиты.

– Мы показали солидную игру, но очки за это не дают, – сказал Аболс. – Начали робко, но затем смелее начали действовать. Надо было забивать, реализовывать моменты. Конечно, знали, что Уфа здорово в атаке играет. Так и получилось, что две шайбы пропустили. Мы смогли отыграться. И в третьем периоде шанс был – надо было в большинстве забивать. Можно посетовать на то, что разыгрывающие пятерки были разбиты: Александра Бумагина потеряли в первом периоде, Георгий Белоусов из-за травмы в большинстве не играл. Мы знаем, где наши слабые стороны. Нам надо выигрывать, если хотим в восьмерке остаться.

– Что можете сказать про незасчитанную шайбу? Показалось, что сирена позже прозвучала.

– Мне тоже показалось. Судьи принимают решения. Сказали, что якобы время с сигналом идет не параллельно, поэтому позже сирена была. Шайба в воротах была, но время истекло. Так нам сказали. Оспорить решение? И что, нам очки вернут? Посмотрим, пусть разбираются. (Вадим АМИНОВ)