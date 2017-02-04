Артис Аболс: "Ошибки защитников не дали "Ладе" победить"

Главный тренер "Лады" Артис Аболс после поражения от "Нефтехимика" (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что причиной поражения стали ошибки защитников в обороне. Однако специалист отметил, что у него нет претензий к игрокам за их самоотдачу и старание.

– Думаю, получилась хорошая игра, – цитирует сайт "Нефтехимика" Аболса. – В принципе мы начали игру хорошо, но поплатились из-за ошибок в обороне, двух потерь в средней зоне. Когда нам забивали первый и второй гол, очень слабо сыграли наши защитники. К сожалению, эти ошибки не дали нам победить. А за старание, за самоотдачу, претензий к команде нет. В третьем периоде, думаю, немного не хватило сил, чтобы дожать до гола. Наверное, сказалось то, что позавчера мы играли с "Ак Барсом", а у "Нефтехимика" игры не было.