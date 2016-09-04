Артис Аболс: "Нужно настраивать эту скрипку Страдивари, чтобы парни выходили и бились"

Главный тренер "Лады" Артис Аболс после поражения в гостевом матче регулярного чемпионата от ЦСКА (1:6) отметил: первая задача его команды – играть так, чтобы зрители ходили на трибуны.

– По объективным причинам ваша команда не может претендовать на высокие места. Какие задачи стоят перед "Ладой"?

– Понятно, что все клубы хотят попасть в плей-офф, но первая наша задача – играть так, чтобы зрители ходили на стадион.

– Такое крупное поражение – это серьезный удар по психологии?

– У нас следующие игры с московским "Динамо" и "Локомотивом". Что нам не играть теперь? Просто каждый должен посмотреть на себя в зеркало и ему должно быть стыдно. Нужно выходить и биться. А что и как играть – это уже второстепенно. Нужно настраивать эту скрипку Страдивари, чтобы парни выходили и бились. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)