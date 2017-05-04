Артис Аболс: "Ничего хорошего в ситуации с "Ладой" не было, но хорошо, что все разрешилось"

Главный тренер "Лады" Артис Аболс заявил, что ничего хорошего в ситуации с возможной сменой штаба в клубе не было. Он добавил, что рад, что все разрешилось до чемпионата мира.

– Вы сами можете представить, как я себя чувствую, никому это не нравится, – приводит "Р-Спорт" слова Аболса. – Ничего хорошего в данной ситуации нет. Но такова жизнь, надо и руководство понять. Не зря говорят, что неясность и неизвестность беспокоят больше всего. Но я рад, что все разрешилось и разрешилось до чемпионата мира. У меня контракт, он продолжает действовать, мы все остаемся.