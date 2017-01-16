Артис Аболс: "Невнимательность в обороне свела на нет все старания "Лады"

Главный тренер "Лады" Артис Аболс после гостевого поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Локомотива" (2:4) отметил, что главной причиной неудачи стала невнимательность при игре в обороне, которая свела на нет все старания команды. По словам специалиста, эту проблему тольяттинцы не могут решить на протяжении всего сезона.

– Игрой как таковой, ее рисунком я остался доволен, тем, что показала моя команда, – приводит пресс-служба "Локомотива" слова Аболса. – Но наша невнимательность в обороне свела на нет все старания. Игра в обороне является проблемой весь сезон, и сегодня два гола – первый и третий – мы, к сожалению, проспали с середины зоны. Старались, бились, но без очков.

– Давали ли указания своей команде по игре в атаке, учитывая проблемы "Локомотива" в обороне?

– Конечно, мы хотим забивать голы, но надо, в первую очередь, надежно играть в своей зоне, в ее середине. Когда мы переходим в атаку, владеем шайбой, мы в порядке – так весь сезон, но, к сожалению, гораздо больше пропускаем. Больше внимания должны уделять обороне, в атаке играем неплохо, но по бразильской системе не получается у нас.