Артис Аболс: "Не соглашусь, что буллиты - это лотерея, многое зависит от вратаря"

Главный тренер "Лады" Артис Аболс после поражения от рижского "Динамо" (1:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что его команда неплохо выглядела в начале встречи, однако проиграла из-за больного количества нереализованных моментов. Также специалист заявил, что соперник был лучше в серии буллитов во всех компонентах.

– Начали встречу хорошо, активно, забросили шайбу в большинстве, но потом игра выровнялась, – цитирует сайт "Лады" Аболса. – Если не считать самое начало второго периода, когда мы сами не забили и тут же пропустили, то и во втором отрезке матча выглядели хорошо. Но свои голы надо забивать. В третьем нужно было реализовывать возможности, в овертайме их было еще больше, столько раз выходили один на один и не забивали. Вратарь соперника Янис Калниньш отработал матч отлично, то же самое он сделал и на буллитах, где рижское "Динамо" забило красивые шайбы. Никогда не соглашусь, что буллиты – это лотерея, там многое зависит от вратаря и мастерства полевых игроков. Соперник был лучше в обоих компонентах.

– Почему вы заменили вратаря во время буллитной серии?

– Не помню, приходилось ли мне раньше менять вратаря во время серии послематчевых бросков. Почему сейчас решился? Потому что пропустили три из трех.