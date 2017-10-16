Артис Аболс: "Не понравилось, что "Лада" в матче против "Витязя" слишком вольно начала играть при счете 1:0"

Главный тренер "Лады" Артис Аболс после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Витязя" (3:1) отметил, что у его команды была установка – сыграть активно в дебюте встречи. Специалист также добавил, что его подопечные ровно провели эту игру.

– У "Витязя" была четвертая игра в поездке, поэтому хотели сыграть активно в самом начале, зная, как "богатыри" хорошо проводят первые периоды, – цитирует клубная пресс-служба Аболса. – Не понравилось, что при счете 1:0 стали играть слишком вольно, совершали ненужные ошибки, предоставляли шансы сопернику. В третьем периоде пропустили, но, в целом все три двадцатиминутки отыграли достаточно ровно. Удачно Александр Нестеров убежал, забил третью шайбу.