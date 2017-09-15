Артис Аболс: "Не могу сказать, что у "Лады" все плохо"

Главный тренер "Лады" Артис Аболс после поражения от московского "Динамо" (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что команда робко начала игру.

По словам специалиста, тольяттинцы в очередной раз нашли способ проиграть. Отметим, что данное поражение стало седьмым подряд для подопечных Аболса.

– Мы начали игру очень робко, – начал Артис. – Первые три раската "Динамо" проходило нашу оборону, как нож сквозь масло. Сразу было три момента. Потом мы немного перестроили оборону, заиграли лучше. Во втором периоде действовали еще лучше, но пропустили шайбу конце меньше, чем за минуту до перерыва.

Третий период сыграли неплохо, но главное, что мы нашли способ опять проиграть. Два раза на льду было шесть хоккеистов. В этом сезоне судьи очень скрупулезно смотрят за этим. Сегодня было без вариантов и это стоило нам игры.

– Для чего вы в конце матча выпустили вратаря Антона Красоткина?

– Нужно было какое-то время, потому что я уже использовал тайм-аут.

– У вашей команды седьмое поражение подряд. Как выбираться из этой ситуации?

– Выигрывать следующий матч.

– Понятно, что у команды есть кадровые проблемы и с иностранцами…

– Сказать, что все у нас плохо, и мы не играем, я не могу. Главное – это показатели в турнирной таблице. Но сказать, что у нас ничего нет, я тоже не могу. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)