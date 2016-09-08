Артис Аболс: "Масальскис спасениями в начале матча оставил команду в игре"

Главный тренер "Лады" Артис Аболс после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Локомотива" (2:3 Б) отметил игру вратаря Эдгарса Масальскиса. По мнению специалиста, именно игра голкипера позволила команде добыть одно очко.

– Мне игра моей команды не очень нравилась изначально, – цитирует "Р-Спорт" Аболса. – Спасибо Масальскису за два спасения в первом периоде. Забей соперник там, то может быть ничего у нас бы и не получилось. Было слишком много удалений с нашей стороны и потерь, даже невынужденных, которые нужно исключить. Об этом мы постоянно говорим с игроками, работаем.

Команда завелась и заиграла по-настоящему в тот хоккей, который я хочу видеть, когда счет стал 2:2. Поверили, что надо цепляться, очко уже есть, надо начинать играть. С того момента я доволен игрой. Сетовать на график не буду, но мы провели четыре матча через день, и не просто с лидерами Запада, а с лидерами всей Лиги. В играх, где не все складывается, вырвать хотя бы что-то – это дорогого стоит, но надо стремиться к большему.

Илья Ежов за семь дней отыграл четыре матча, очень сложных матча, где было много работы. Наш второй вратарь Масальскис тоже хороший вратарь, и он тоже должен играть. Планируем, что и в поездке он сыграет. Перед буллитами думал поменять вратаря, но Эдгарс сказал, что не надо – он готов. Надо ведь и нападающим забивать что-то из трех попыток.