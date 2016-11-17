Артис Аболс: "Мало, наверное, тренеров в этом году уволили"

Главный тренер "Лады" Артис Аболс подчеркнул, что ничего не знает о своей отставке. Ранее в СМИ появилась информация, что в ближайшее время его на этом посту сменит Андрей Разин.

– Мне пока нечего комментировать на этот счет. Сколько там в этом году тренеров уволили? Семь? Мало, наверное, – отметил Аболс. - Но насчет себя я пока ничего не могу сказать. (Игорь ЕРОНКО)

Напомним, что Аболс возглавил "Ладу" в 2015 году. В нынешнем сезоне клуб из Тольятти одержал 13 побед в 30 матчах регулярного чемпионата КХЛ под его руководством и идет на 11-м месте в Восточной конференции. Разин ранее возглавлял "Автомобилист", но 31 октября был отправлен в отставку.