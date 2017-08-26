Артис Аболс: "Любая победа важна, особенно первая"

Главный тренер "Лады" Артис Аболс после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Автомобилиста" (3:1) отметил, что была одержана хорошая командная победа. Наставник похвалил четвертое звено, игроки которого забросили две шайбы в этой встрече.

- Всех – с победой. Команду, болельщиков. Любая победа важна, особенно первая, - приводит пресс-служба "Лады" слова Аболса. - Ты играешь дома, первую игру проигрываешь 0:2. В первом периоде неплохо начали, но потом наошибались в своей зоне, хорошо, что Саша Лазушин эти ошибки подчистил. Большинство не пошло. Это накладывает отпечаток – четыре периода без заброшенных шайб… Хорошая командная победа. Рад этой победе. Недаром говорю: "Каждый нужен". Наша номинально четвертая тройка забила два гола. Молодцы.