23:39 25 января | ХОККЕЙ — КХЛ

Артис Аболс: "Лада" в матче с "Авангардом" внимательно сыграла в своей зоне"

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Главный тренер "Лады" Артис Аболс после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Авангарда" (3:1) отметил, что у его команды получается лучше настраиваться на матчи против соперников из верхней части турнирной таблицы. Самарцы занимают 12 место в Восточной конференции, а омский клуб идет на третьем.

- "Авангард" - это подвижная, техничная команда, и для нас главным было не проиграть в движении и внимательно сыграть в своей зоне, - приводит пресс-служба "Лады" слова Аболса. - Удачно забили, старались, цеплялись за очки и выиграли. Молодцы. 

- Почему с сильными командами "Лада" выглядит сильно, а с соперниками, находящимися в турнирной таблице рядом, не очень?

- Я думаю, этот вопрос задают любому тренеру уровня нашей команды. Тут и противник сам помогает мобилизоваться, ты понимаешь, что играешь с одним из лидеров чемпионата. Думаешь, что сегодня нужно как-то лучше сыграть, но мастерство не позволяет этого, поэтому и не получается.

Дополнительная информация

http://www.hclada.ru/news/lada/lada_pobedila_odnogo_iz_liderov_vostoka/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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ladafan

аллоэ!!! кака така самара?????????????????

23:53 25 января

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