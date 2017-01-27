Артис Аболс: "Лада смогла "завести двигатель" лишь на второй период матча с "Сибирью"

Главный тренер "Лады" Артис Аболс после домашнего поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Сибири" (1:3) отметил, что в начале встречи команда долго не могла попасть в игру. По словам специалиста, "Сибирь" благодаря грамотной игре в обороне не позволила хозяевам создать много моментов.

– Я разочарован, – приводит "Р-Спорт" слова Аболса. – После неплохой игры с Омском сегодня смогли "завести двигатель" лишь на вторую половину второго периода. Все остальное время он работал впустую. В начале игры мы вообще не могли в такт попасть. Защитники никак не могли начать атаку, швыряли шайбу по бортам. Никакой организованности в игре у нас не было. Во втором периоде это продолжилось, а вдобавок из-за нарушения игровой дисциплины мы выпустили Шалунова "один в ноль", и он забил гол. Затем удаление и сразу второй гол.

В большинстве за счет индивидуального мастерства Шенфельд забил, и этот "двигатель" завелся. Но, к сожалению, период закончился. А в третьем периоде старались-старались, но "Сибирь" играла грамотно в обороне и ничего много нам создать не дала. У нас же, если в каждой тройке выпадает по игроку, то очень сложно что-то наиграть. А третий гол – это мой гол: я долго думал, убирать или не убирать вратаря. Убрал его, мы потеряли шайбу и пропустили.