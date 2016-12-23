Артис Аболс: "Лада" порадовала публику тем, что украла у СКА одно очко"

Главный тренер "Лады" Артис Аболс взял на себя ответственность за пропущенный в овертайме гол в матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА (2:3 ОТ). Тем не менее, он остался доволен самоотдачей своих хоккеистов.

- Ответственность за гол, забитый нам в большинстве, беру на себя, - цитирует пресс-служба клуба Аболса. - Не хотели ребят пугать большинством, смотрели на видео разные варианты реализации. Думали, разберутся, но питерцы забили так, как они забивают. Нам надо было играть так, как потом мы играли. Но ребята молодцы, потому что делали то, что могли. В то же самое время делали чересчур много – после второго периода сказал ребятам, что идет как-то не так и СКА играет на наших ошибках. Три выхода в ноль – это мы им подарили, потому что уже чувство страха пропало. Ошибки на синей линии недопустимы. Однако самоотдача и самоотверженность была, очко завоевали. Порадовали публику тем, что упирались и украли у СКА одно очко.