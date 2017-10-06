Артис Аболс: "Лада" открыла счет, но инициатива была на стороне "Адмирала"

Главный тренер "Лады" Артис Аболс после победы над "Адмиралом" (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ высоко оценил игру своей команды. Специалист рад, что тольяттинцы сумели выполнить установку.

– Первый период прошел в равной борьбе, было немного бросков с обеих сторон. Кажется, что по три броска, – приводит пресс-служба дальневосточников слова Аболса. – Была осторожная и плотная игра в обороне.

Во втором периоде сразу забили, но инициатива больше была на стороне "Адмирала". В третьем старались не отступать, удерживать счет и играть меру активно. Рад, что это удалось. Забили второй гол и победили. Ребята молодцы.