Артис Аболс: "Лада" не имеет права пропускать больше одного гола"

Главный тренер "Лады" Артис Аболс после поражения от "Ак Барса" (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что его подопечным не хватило хладнокровия. По мнению 44-летнего наставника, тольяттинцам не хватает травмированных нападающих.

- Если у нас большие проблемы в нападении, то мы не имеем права пропускать больше одного гола, - приводит официальный сайт "Лады" слова Аболса. - Сократили счет - 1:2 побежали забивать, но пропустили контратаку, хотя знали, что "Ак Барс" - очень организованная команда. Реальный шанс забивать у нас был в первом периоде, половину которого мы играли в большинстве. Но, помимо мастерства, в этом компоненте нужно и хладнокровие. В этом матче оно было только у одного игрока. Чтобы реализовать большинство, этого мало. Не хватает нам тех нападающих, которые травмированы.