Артис Аболс: "Лада" не готова играть. Стыдно"

Главный тренер "Лады" Артис Аболс после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Трактором" (0:3) извинился перед болельщиками. По словам наставника, за такую игру просто стыдно.



- Даже не знаю, что сказать. От раздевалки до зала для пресс-конференций дорога дальняя, но я так и не придумал, что сказать. Игра была со стороны одной команды – со стороны "Трактора", – цитирует Аболса пресс-служба челябинского клуба. - Хочу извиниться перед болельщиками за то безволие и за то, что не смог заставить команду играть. То, что мы были абсолютно не готовы играть, показал первый период, когда у нас было шесть минут в большинстве. Я уж молчу про моменты - там точного паса не было видно. Во втором периоде игра улучшилась, но пропустили "три на пять". "Трактор" не зря там, где есть. Команда стабильная, пропускает мало. Да, в третьем периоде они сыграли немножко пассивно, но очень грамотно от обороны. Ничего не дали нам создать. Мы не были готовы играть. Стыдно.



Мастрюков не готов играть в КХЛ. Надо его спросить, хочет он играть или нет. То, что он показал сегодня, – кажется, не хочет. Я понимаю, первая игра, может, я и жестковато говорю, но если что-то не получается, то должно быть видно хотя бы желание.