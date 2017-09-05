Артис Аболс: "Лада" чересчур уважала "Куньлунь"

Главный тренер "Лады" Артис Аболс после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Куньлуня" (0:2) подчеркнул, что команда слишком уважала соперника в начале встречи. По словам специалиста, лишь пропущенная шайба отрезвила тольяттинцев.

– "Куньлунь" играл очень солидно, особенно в обороне. Разве что за исключением начала, до пропущенного нами гола, когда мы играли робко, – приводит "Р-Спорт" слова Аболса. – Не хочу сказать, что мы побаивались соперника, но чересчур его уважали. После пропущенной шайбы нас отпустило. Мы в целом провели солидную игру, за исключением забитых голов.

Нашим легковесам было тяжело пробиться к воротам "Куньлуня". Мы немало владели шайбой, но до ворота она нечасто доходила. Нужно чаще бросать, активнее создавать помехи вратарю. При этом свой пятачок мы сегодня проиграли, и обе шайбы пропустили с добивания. Играли солидно, но этого мало.

Большинство было лучше сегодня, были моменты. Большой опыт нашим молодым игрокам Денису Зернову и Егору Бабенко, которые получают много игрового времени, включая время в большинстве. Они играют много на позиции, где нужно давать результат, но пока не все гладко. В этой игре было ясно видно, как нам не хватает Картера Эштона с его пробивной мощью. Он мог бы продавить соперника и сыграть на пятачке.