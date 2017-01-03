Артис Аболс: "Лада" будто обиделась, что "Магнитка" сравняла счет"

Главный тренер "Лады" Артис Аболс после поражения от магнитогорского "Металлурга" (2:4) заявил, что не видит вины голкипера Эдгарса Масальскиса в пропущенных шайбах. "Магнитка" занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, "Лада" идет на 12-й строчке и отстает от зоны плей-офф на 12 баллов.

– Наша первоначальная задача заключалась в том, чтобы быть организованными при игре без шайбы, хорошо играть в обороне, быть терпеливыми, не удаляться, – цитирует "Р-Спорт" Аболса. – До поры до времени нам это удавалось, дважды мы воспользовались ошибками соперника. Но затем Семин нас поймал. Мастер: увидел, забил. Тут даже не ошибка Масальскиса, что он наклонился и приоткрыл угол. Тут мастерство Семина, это ведь мало увидеть, это надо еще и исполнить.

То же самое он исполнил и в третьем голе. Было солидно, но этого мало. Если скажу, что "Магнитка" выиграла на классе, ничего нового не скажу. Мы могли и обязаны были сегодня сыграть лучше. Все-таки вели 2:0, потом соперник сравнял, а мы как будто обиделись, что так нечестно.