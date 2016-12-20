22:49 20 декабря | ХОККЕЙ — КХЛ

Артис Аболс: "Игроки "Лады" не верят, что могут обыграть ЦСКА"

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Главный тренер "Лады" Артис Аболс после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от ЦСКА (4:5) посетовал, что его подопечным не хватило настроя.

– Самая главная беда у нас – игроки не верят, что могут победить, – приводит официальный сайт КХЛ слова Аболса. – Выходя на третий период, говорим хоккеистам, чтобы не ждали, когда нам забьют. Не верят, что могут обыграть ЦСКА – это самая большая наша проблема. Предыдущие три игры на выезде хорошо сыграли, даже лучше, чем сегодня. Из девяти периодов восемь – классные, но нам этого мало, нам очки нужны.

Дополнительная информация

http://www.khl.ru/news/2016/12/20/332781.html

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