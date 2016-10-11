Артис Аболс: "Игроки "Куньлуня" знают, что делать"

Главный тренер "Лады" Артис Аболс после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Куньлуня" (2:3) высоко оценил класс соперника. Наставник критично отозвался об игре своих подопечных.

– Хоть "Ред Стар" играет первый сезон в лиге, там собраны хорошие игроки, которые знают, что надо делать, – приводит официальный сайт "Лады" слова Аболса. – За такой короткий срок мы с ними сыграли три матча, учитывая игру на турнире в межсезонье. И для нас эти игры складываются очень трудно. Плотная, вязкая оборона, грамотно играют без шайбы, могут играть терпеливо. Это да. Народ пришел на нас посмотреть, но ни самоотдачей, ни содержимым нашей игры я не доволен. Это была плохая игра с нашей стороны.