Артис Аболс: "Игра была не на стороне "Лады" после двух периодов"

Главный тренер "Лады" Артис Аболс рад победе над "Нефтехимиком" (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. По словам специалиста, на протяжении двух периодов игра была не на стороне тольяттинцев.

– После двух периодов игра явно была не на нашей стороне, не только по счету, но и по содержанию, – приводит пресс-служба "Нефтехимика" слова Аболса. – В первом периоде было много удалений, и, как следствие, много оборонялись. Соперник владел инициативой.

Игра продолжается 60 минут, и в третьем периоде мы перешли на игру в три пятерки. Появились движение, уверенность в своих силах. Забили гол, заработали большинство, которое реализовали. Рад, что выиграли матч.