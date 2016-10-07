Артис Аболс: "Хоккеисты "Лады" выполнили то, о чем мы говорили"

Главный тренер "Лады" Артис Аболс остался доволен выездной серией своей команды. "Лада" обыграла "Барыс" (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Рад за эту победу, выезд мы заканчиваем на позитивной ноте. Наконец удалось сыграть два подряд хороших матча, – приводит официальный сайт "Барыса" слова Аболса. – Хорошая командная победа, это практически то, о чем мы говорили и к чему готовились, наконец, удалось воплотить в жизнь. Ребята молодцы, поздравляю их с победой.