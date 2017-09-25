Артис Аболс: "Эти два гола "Лада" сама себе привезла"

Главный тренер "Лады" Артис Аболс после поражения от "Нефтехимика" в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:2) отметил, что команду подвела повышенная эмоциональность. Также он отметил, что игроки сами себе привезли голы.

– Ребята вышли с хорошим настроем на игру, - цитирует пресс-служба клуба Аболса. - Возможно, чересчур даже, потому что эмоции захлестывали, принимали неправильные решения в начале игры. И эти два гола мы сами себе привезли, несмотря на то, что первую шайбу пропустили в меньшинстве. После этого немного успокоились, второй период провели лучше, третий еще лучше. Но, к сожалению, отыграться не смогли. В конце на хватило сил. Тот же Денис Зернов второй матч подряд по 22 минуты играет. Конечно, это накладывает отпечаток. Кристапс Сотниекс​? Он не играл из-за травмы.