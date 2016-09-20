Артис Аболс: "Амур" играет в быстрый агрессивный хоккей"

Главный тренер "Лады" Артис Аболс после поражения в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ от "Амура" (0:1) отметил, что доволен игрой команды, но не результатом. По словам наставника, поединок получился боевым, несмотря на минимальное превосходство соперника.

– В последнее время "Амур" играет удачно, – цитирует официальный сайт хабаровского клуба Аболса. – Мы просматривали матчи соперника. Сегодняшняя встреча получилась боевой, несмотря на то что перевес оказался минимальным. "Амур" играет в быстрый агрессивный хоккей. В третьем периоде игра шла до гола. К сожалению, мы ошиблись. Я доволен игрой своей команды, но не результатом.