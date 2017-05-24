Артис Аболс: "Аэрофобия у меня началась в 91-м, когда летели из Монреаля"

Главный тренер "Лады" Артис Аболс в интервью "СЭ" отметил, что свою аэрофобию заработал в 1991 году, когда самолет, на котором он летел, попал в сильную турбулентность. По словам наставника, он до сих пор испытывает неприятные ощущения при посадке на рейс.

- Не хотите про Кожевникова – тогда расскажите, как падали с самолетом.

– Вы про какой именно случай?

– Знаем только эпизод, как самолет рижского "Динамо" развернуло при взлете.

– Ах, вы про это? Да, было. Даже дату помню – 18 февраля. Это параллели с сердцем. Я же из хоккея уходил в том числе поэтому.

– То есть?

– Из-за аэрофобии. В 91-м летели из Монреаля, угодили в сильную турбулентность. Тогда все и началось. Так трясло! Самолет то нырял вниз, то снова набирал. Мне было 18 лет. Приземлиться должны были в Москве. На лбу выступили крупные капли пота, ладони тоже влажные. Как глупо, думаю, финишировать вот так…

– Сейчас отпустило?

– А сейчас… Нет вариантов! Хочешь работать – надо летать. Хотя первый рейсы после отпуска – крайне неприятно. (Юрий ГОЛЫШАК, Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полное интервью Артиса Аболса