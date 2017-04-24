Артемий Панарин: "Не стану говорить, что СКА всех вынес в одну калитку"

Нападающий "Чикаго" Артемий Панарин отметил, что следил за плей-офф КХЛ. По словам россиянина, он поздравил бывших партнеров по СКА с победой в Кубке Гагарина.

– Следили ли за результатами КХЛ в прошедшем сезоне?

– Да, и даже смотрел некоторые матчи на компьютере. Молодцы ребята из СКА, поздравляю их с победой! Не стану говорить, что они всех вынесли в одну калитку. Вроде бы по победам в сериях именно такое ощущение и складывается, но игры были равными. Некоторые приходилось спасать. Я всех моих бывших партнеров поздравил. Во время плей-офф им не писал, чтобы не отвлекать.

– Скучаете уже по русскоязычной атмосфере?

– Конечно. В Америке я не так часто общаюсь в раздевалке. Российские шутки мне более привычны. Соскучился я, конечно, по всем ребятам. Ну ничего, скоро пообщаемся. С большим удовольствием. (Марат САФИН)