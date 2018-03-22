Артемий Панарин: "Для "Локомотива" в серии со СКА не все потеряно"

Нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин в интервью "СЭ" отметил, что следит за розыгрышем Кубка Гагарина. Он доволен тем, как турнир проводит СКА.

– А за Кубком Гагарина следите?

– Да. СКА молодцы, 3-1 в серии ведут уже, я за них болею.

– Скорее всего, в финале "Запада" сыграют СКА и ЦСКА. У московских армейцев есть шанс пройти дальше?

– Конечно, есть. Да и для "Локомотива" сейчас не все потеряно. У ярославцев очень хорошая команда, рано их еще со счетов списывать. Бывает, и с 0-3 в серии отыгрываются. А ЦСКА тем более – они еще сильнее. Ребятам из СКА будет сложно, но, надеюсь, что все будет хорошо. (Артем ВЕНЕВЦЕВ)

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Трансляция матча СКА - "Локомотив"