18:39 | ХОККЕЙ — КХЛ

Артем Зуб: "Узнают ли меня на улице? Только если буду вместе с Дацюком"

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Защитник СКА Артем Зуб заявил, что его не узнают болельщики на улице. Также хоккеист отметил, что у главного тренера сборной России Олега Знарка схожие требования в сборной и клубе.

– Узнают на улицах?

– В пределах Ледового только, – сказал Зуб. – На Невский можно идти спокойно. Узнают, наверное, если только с Дацюком вместе буду. (Смеется).

– Как сложились отношения с Олегом Знарком, беседовал ли он с вами персонально?

– Я ведь уже знал примерно, какие требования у Олега Валерьевича в сборной. Примерно такие же они и в СКА.

Дополнительная информация

http://www.khl.ru/news/2017/05/03/346574.html

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