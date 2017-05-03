Артем Зуб: "Узнают ли меня на улице? Только если буду вместе с Дацюком"

Защитник СКА Артем Зуб заявил, что его не узнают болельщики на улице. Также хоккеист отметил, что у главного тренера сборной России Олега Знарка схожие требования в сборной и клубе.

– Узнают на улицах?

– В пределах Ледового только, – сказал Зуб. – На Невский можно идти спокойно. Узнают, наверное, если только с Дацюком вместе буду. (Смеется).

– Как сложились отношения с Олегом Знарком, беседовал ли он с вами персонально?

– Я ведь уже знал примерно, какие требования у Олега Валерьевича в сборной. Примерно такие же они и в СКА.