Артем Зуб: "СКА нужно не проваливаться в обороне"

Защитник СКА Артем Зуб после второго матча серии плей-офф КХЛ против "Северстали" (7:4) подчеркнул, что его команде в каждой встрече нужно играть на победу. Хоккеист также добавил, что питерцы не должны проваливаться в обороне.
– "Северсталь" во втором матче больше напрягала оборону СКА?
– Нет, похожие игры были. Они стараются поймать нас на контратаках. Мы пока много пропускаем, нужно построже, поаккуратнее действовать.
– Кагарлицкий оформил дубль, его тяжело сдержать?
– Можно всех.
– Проблемы в обороне не из-за того, что не вкатились после Олимпиады?
– Не знаю, нужно аккуратнее играть. Мы должны не проваливаться.
– "Северсталь" удивила во втором периоде?
– Вроде тоже самое было, только мы забили больше.
– С такой игрой "Северсталь" сможет зацепиться у себя дома?
– Не знаю на их счет, а нам нужно в каждой встрече играть на победу. (Игорь НОВИКОВ)