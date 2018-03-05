Артем Зуб: "СКА нужно не проваливаться в обороне"

Защитник СКА Артем Зуб после второго матча серии плей-офф КХЛ против "Северстали" (7:4) подчеркнул, что его команде в каждой встрече нужно играть на победу. Хоккеист также добавил, что питерцы не должны проваливаться в обороне.

– "Северсталь" во втором матче больше напрягала оборону СКА?

– Нет, похожие игры были. Они стараются поймать нас на контратаках. Мы пока много пропускаем, нужно построже, поаккуратнее действовать.

– Кагарлицкий оформил дубль, его тяжело сдержать?

– Можно всех.

– Проблемы в обороне не из-за того, что не вкатились после Олимпиады?

– Не знаю, нужно аккуратнее играть. Мы должны не проваливаться.

– "Северсталь" удивила во втором периоде?

– Вроде тоже самое было, только мы забили больше.

– С такой игрой "Северсталь" сможет зацепиться у себя дома?

– Не знаю на их счет, а нам нужно в каждой встрече играть на победу. (Игорь НОВИКОВ)