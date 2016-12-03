Артем Зуб: "Переход в СКА - огромный шаг вперед"

Новичок СКА Артем Зуб признался, что с радостью воспринял новость о переходе в петербургский клуб. 21-летний защитник перебрался в СКА из "Амура".

– Узнал о переходе накануне игры с ЦСКА, – цитирует официальный сайт СКА Зуба. – Пришел на раскатку, и мне объявили, что переезжаю в Санкт-Петербург. Безусловно, рад тому, что попал в команду, которая идет на первом месте, ставит только высокие задачи. Буду стараться попасть в состав.

– В СКА высокая конкуренция.

– Для меня это, конечно, огромный шаг вперед. Здесь собраны одни из лучших игроков. В состав попасть будет тяжело, буду прикладывать все усилия, чтобы пробиться в основу.

– В СКА играет ваш земляк Сергей Плотников. Советовались с ним по поводу перехода?

– Раньше особенно не поддерживали связь – все-таки у нас пятилетняя разница в возрасте. Сейчас, когда я пришел в раздевалку, перекинулись парой слов. На большее пока времени не было.

– С партнерами по "Амуру" и хабаровскими болельщиками успели попрощаться?

– Да, в раздевалке собрались с ребятами, поблагодарили друг друга за время, проведенное вместе. С болельщиками попрощаться, если честно, пока не успел.

– Вы работали с Олегом Знарком в сборной. Было сложно или комфортно?

– Особого напряжения не чувствовалось. Требования, конечно, самые серьезные. Главное – стараться выполнять установку, и тогда, думаю, все будет хорошо.

– Чувствуете в себе силы бороться за попадание в состав?

– Иначе и быть не может. Раз взяли, буду доказывать свою состоятельность.

– У вас не самая обычная фамилия. Есть какие-то прозвища?

– Нет, называют в основном по фамилии.

– В Хабаровске вы играли под четвертым номером. Почему в СКА выбрали второй?

– Мне предложили свободные номера. Посоветовался с семьей и выбрал второй. Больше приглянулся. Давным-давно в детстве под ним играл.

– Когда можете дебютировать в составе СКА?

– Пока ничего об этом не знаю. Выхожу, тренируюсь, каждый день работаю. Дальше будет видно.