Артем Зуб – о первой шайбе за СКА: "Повешу шайбу на потолок, чтобы смотреть на нее"

Защитник СКА Артем Зуб поделился впечатлениями от победы над "Йокеритом" (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Для игрока обороны шайба в ворота "джокеров" стала первой в составе питерцев. Для этого ему потребовалось 59 матчей.

– На смену выехал, шайба отскочила ко мне, я и бросил. И бросал с открытыми глазами. Гора с плеч упала, но потом опять неважно сыграл. Шайбу повешу на потолок, чтобы смотреть на нее. А если серьезно, то просто дома буду хранить.

Не мне судить, хорошо иметь 12 защитников или плохо. Наше дело выходить и играть. Если тебе доверяют, то надо выходить и выполнять тренерскую задачу. (Игорь Еронко)