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Артем Зуб: "Нужно время, чтобы привыкнуть к игрокам СКА"

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Защитник СКА Артем Зуб остался доволен своим дебютом в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Адмирала" (4:1). Новичок армейского клуба уверен, что может играть еще лучше, и надеется скорее привыкнуть к новым партнерам. Ранее сообщалось, что СКА заплатил "Амуру" за Зуба 150 миллионов рублей.

– В своей игре были ошибочки, могло быть получше, – цитирует сайт СКА Зуба. – Думаю, в следующем матче уже должно быть все в порядке. В целом доволен, рад, что команда победила. Партнеры новые, и какое-то определенное время нужно, чтобы привыкнуть к ребятам. Где-то подстраивался под игру, но надеюсь, что как можно скорее привыкну. Да, "армейской" атмосферой проникся. Немного отличается от той, что у меня была в предыдущей команде, но все нравится, хорошая атмосфера и ребята.

Дополнительная информация

https://www.ska.ru/news/view/artiem-zub-o-diebiutie-v-ska/

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