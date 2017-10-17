Артем Зуб: "Нефтехимик" старался играть активно, иногда сразу вдвоем на нас бежали"

Защитник СКА Артем Зуб после победы над "Нефтехимиком" (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что команда находится в хорошем настроении. По его словам, основная трудность в этой встрече заключалась в том, что соперник старался играть активно.

– Счет крупный, но игра сложная, – вопрос Зубу.

– Самое главное – выиграли, поэтому сейчас у нас хорошее настроение.

– В чем для защитников была основная трудность?

– Они постоянно закидывали в зону, старались играть активно. Иногда сразу вдвоем на нас бежали. Для нас самым главным было четко выходить из зоны.

– Это самый энергозатратный матч за последнее время?

– Не сказал бы. До этого тоже были примерно похожие по скорости игры. Во всяком случае, по моим ощущениям.

– Вы стали чаще бросать по воротам.

– Еще бы попадал. Надеюсь, придет.

– Впереди пауза. Она к месту перед матчем с "Йокеритом"?

– Когда пять игр подряд, всегда приятно денек отдохнуть. Даже будем готовиться: нужно хорошо играть дальше, прибавлять.