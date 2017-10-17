Артем Зуб: "Нефтехимик" старался играть активно, иногда сразу вдвоем на нас бежали"

Защитник СКА Артем Зуб после победы над "Нефтехимиком" (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что команда находится в хорошем настроении. По его словам, основная трудность в этой встрече заключалась в том, что соперник старался играть активно.
– Счет крупный, но игра сложная, – вопрос Зубу.
– Самое главное – выиграли, поэтому сейчас у нас хорошее настроение.
– В чем для защитников была основная трудность?
– Они постоянно закидывали в зону, старались играть активно. Иногда сразу вдвоем на нас бежали. Для нас самым главным было четко выходить из зоны.
– Это самый энергозатратный матч за последнее время?
– Не сказал бы. До этого тоже были примерно похожие по скорости игры. Во всяком случае, по моим ощущениям.
– Вы стали чаще бросать по воротам.
– Еще бы попадал. Надеюсь, придет.
– Впереди пауза. Она к месту перед матчем с "Йокеритом"?
– Когда пять игр подряд, всегда приятно денек отдохнуть. Даже будем готовиться: нужно хорошо играть дальше, прибавлять.
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https://www.ska.ru/news/view/artiem-zub-o-pobiedie-nad-nieftiekhimikom/