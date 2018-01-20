Артем Зуб: "Когда забью? Как только, так сразу"

Защитник СКА Артем Зуб​ поделился эмоциями от победы над "Амуром" в матче регулярного чемпионата КХЛ (5:0). По его словам, даже после досрочного завоевания Кубка Континента армейцы играют на победу в каждом матче.

– СКА играл с вашей бывшей командой. Есть какие-то особые эмоции?

– Да, впервые играл против "Амура". Не совсем обычные ощущения, честно говоря. Был рад видеть всех ребят. Хорошо, что победили.

– Вы поучаствовали в голевой атаке. Когда мы увидим ваш гол?

– Как только, так сразу (улыбается).

– "Амур" производил впечатление команды, которая борется за плей-офф?

– Ребята были очень настроены, бились. Было видно, что они все заряжены. Для них каждый матч сейчас очень важный.

– По сравнению с "Адмиралом" эта дальневосточная команда более упертая?

– Есть такое. "Адмирал" все-таки более расслабленно играл, а "Амуру" нужно цеплять каждую игру.

– Как выходить на лед в ранге обладателя Кубка Континента?

– Как всегда. Выходим, играем только на победу. (Сергей ЯРЕМЕНКО)