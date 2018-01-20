Артем Зуб: "Когда забью? Как только, так сразу"

Защитник СКА Артем Зуб поделился эмоциями от победы над "Амуром" в матче регулярного чемпионата КХЛ (5:0). По его словам, даже после досрочного завоевания Кубка Континента армейцы играют на победу в каждом матче.
– СКА играл с вашей бывшей командой. Есть какие-то особые эмоции?
– Да, впервые играл против "Амура". Не совсем обычные ощущения, честно говоря. Был рад видеть всех ребят. Хорошо, что победили.
– Вы поучаствовали в голевой атаке. Когда мы увидим ваш гол?
– Как только, так сразу (улыбается).
– "Амур" производил впечатление команды, которая борется за плей-офф?
– Ребята были очень настроены, бились. Было видно, что они все заряжены. Для них каждый матч сейчас очень важный.
– По сравнению с "Адмиралом" эта дальневосточная команда более упертая?
– Есть такое. "Адмирал" все-таки более расслабленно играл, а "Амуру" нужно цеплять каждую игру.
– Как выходить на лед в ранге обладателя Кубка Континента?
– Как всегда. Выходим, играем только на победу. (Сергей ЯРЕМЕНКО)