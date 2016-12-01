Артем Зуб: "Испытываю смешанные чувства в связи с переходом из "Амура" в СКА"

Защитник Артем Зуб, сменивший "Амур" на СКА, признался, что испытывает смешанные чувства в связи с переходом в клуб из Санкт-Петербурга. Также он поблагодарил руководство клуба и всех тренеров, с которыми раньше работал.

- Испытываю смешанные чувства, конечно, - цитирует пресс-служба клуба Зуба. – И родной дом покидаю, и команду в таком положении оставляю. Думал, что сегодня буду играть, но мне объявили утром об обмене. Тем не менее, безусловно, рад, что в такую команду взяли. Буду стараться оправдывать ожидания. Благодарен "Амуру" и всем тренерам, с которыми когда-либо работал, каждый по чуть-чуть вложил в меня свои знания и душу.