Артем Зуб: "Если игрок четвертого звена забивает три гола, виноваты все"

Защитник СКА Артем Зуб подвел итоги первого матча финальной серии "Запада" с ЦСКА (4:5 ОТ). В составе московских армейцев первым хет-триком за время выступления в КХЛ отметился Андрей Кузьменко.
- Слишком много в обороне провалов у нас было, - сказал Зуб. - В средней зоне достаточно неважно действовали, да и в своей. Нужно улучшать свою игру, и все будет нормально.
- Какая атмосфера царит в раздевалке?
- Рабочая. Это только первая игра, все еще впереди. Будем биться.
- В овертайме сил не хватило?
- Не знаю, что вам ответить.
- Когда игрок четвертого звена забивает три шайбы, чья это вина?
- Всей команды, мы все виноваты, потому что все должны выкладываться. (Игорь НОВИКОВ)
СКА - ЦСКА. Девять шайб и победа москвичей в овертайме //
Герой дня. Хет-трик в ворота СКА - первый в карьере Кузьменко
Pyatochok
Ай маладцааа москвичи! Кошельчук и Ко пролетели как фанера над Парижем, это им не пацанов из Ярославля кошмарить!
23:23 29 марта