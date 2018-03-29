Артем Зуб: "Если игрок четвертого звена забивает три гола, виноваты все"

Защитник СКА Артем Зуб подвел итоги первого матча финальной серии "Запада" с ЦСКА (4:5 ОТ). В составе московских армейцев первым хет-триком за время выступления в КХЛ отметился Андрей Кузьменко.

- Слишком много в обороне провалов у нас было, - сказал Зуб. - В средней зоне достаточно неважно действовали, да и в своей. Нужно улучшать свою игру, и все будет нормально.

- Какая атмосфера царит в раздевалке?

- Рабочая. Это только первая игра, все еще впереди. Будем биться.

- В овертайме сил не хватило?

- Не знаю, что вам ответить.

- Когда игрок четвертого звена забивает три шайбы, чья это вина?

- Всей команды, мы все виноваты, потому что все должны выкладываться. (Игорь НОВИКОВ)

СКА - ЦСКА. Девять шайб и победа москвичей в овертайме //

Герой дня. Хет-трик в ворота СКА - первый в карьере Кузьменко