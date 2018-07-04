Артем Земченок: "Буду только учиться у Дацюка, на нашивку не претендую"

Защитник Артем Земченок, перешедший из "Адмирала" в СКА, отметил, что будет прилагать все усилия для победы команды в чемпионате. По его словам, на роль капитана он не претендует.

– Пока сложно оценить впечатления от перехода в СКА. Тяжело осмыслить, что меня ждет, но эмоции положительные, - цитирует игрока официальный сайт СКА. - Скоро приеду в Петербург и со временем, думаю, все будет отлично.

– Вы провели много лет во Владивостоке.

– Понял, что нужно двигаться дальше, стараться что-то выиграть. Хорошо, что появился вариант с Петербургом – согласился без раздумий.

– Опишите ваш игровой стиль.

– В целом я игрок оборонительного плана, но и к атаке не прочь подключиться. По поводу жесткой игры – нет такого, чтобы всех дубасить, габариты не позволяют. Стараюсь играть жестко, но по правилам, как можно меньше фолить. Моя задача – отнять шайбу и отдать нападающим, а они пусть забивают. Помогаю им, только если есть возможность.

– Впереди предсезонка. За время отпуска не забыли, как надевать коньки?

– У меня уже с первого июня тренировки на льду и на земле. Уже месяц готовлюсь, ничего не забыл.

– Вы не раз были капитаном в разных командах. В СКА в этой роли Павел Дацюк.

– Буду только учиться у него, на нашивку не претендую.

– Удается ли следить за чемпионатом мира по футболу?

– Стараюсь смотреть все матчи – как минимум, вечерние. Недавно ездил в Нижний Новгород на игру Хорватии. Все понравилось: атмосфера, стадионы – супер. Сборная России отдает все силы – в игре с Испанией было тяжело, но ребята использовали единственный шанс для победы. Могу только порадоваться за них.

– Ваши ожидания от нового сезона?

– Думаю, у клуба есть только одна задача, а я буду прилагать все усилия, чтобы соответствовать уровню СКА.