Артем Воронин: "Здороваемся с Ржигой при встрече, он первым дал мне шанс в КХЛ"

Нападающий "Спартака" Артем Воронин в интервью официальному сайту клуба отметил, что доволен условиями для подготовки команды в Австрии и отметил, что в команде еще не обсуждали предстоящую встречу со "Слованом". Напомним, что во вторник красно-белые проведут товарищеский матч с братиславским клубом.

– Есть в чем-то разница по сравнению со сборами в Чехии?

– Что там было тяжело, что здесь, - сказал Воронин. - В Австрии, насколько мне известно, "Спартак" никогда не готовился, и условия здесь очень хорошие. Как-то быстро мы прижились. Удобно, что все находится под одной крышей, и от номера до раздевалки и до льда – всего одна минута ходьбы. В Чехии приходилось идти минут десять-двенадцать от арены до гостиницы. Это, конечно, не составляло никакой проблемы, однако всегда лучше, когда все, что надо для работы и отдыха, находится в одном месте.

– О матче со "Слованом" уже был разговор?

– Нет, он еще впереди. Состав на игру тоже узнаем, видимо, лишь утром на раскатке. Тренировки, правда, уже стали больше подводящими к этой игре: розыгрыш большинства, тактические схемы при игре в различных игровых ситуациях…

– Отношения с Милошем Ржигой поддерживаете?

– Обязательно здороваемся при встрече. Вот, пожалуй, и все. Но это тот тренер, который, несомненно, оставил большой след в моей жизни. Он был первый, кто поверил в меня и дал шанс проявить себя на уровне КХЛ.