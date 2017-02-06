Артем Воронин: "Стыдно подъезжать к болельщикам "Спартака" после очередного поражения"

Нападающий "Спартака" Артем Воронин похвалил болельщиков за поддержку команды, несмотря на неудачный сезон. Красно-белые досрочно лишились шансов на плей-офф, а после 57 игр идут предпоследними в Западной конференции.

– Во всем, что не касалось хоккейного поля, у нас проблем не было, – цитирует официальный сайт КХЛ Воронина. – В раздевалке нет равнодушных. Все нормально готовятся, настраиваются на победу. Никакого смеха, все серьезно. Проблемы начинаются только с выходом на лед.

– Раз так складывается, может, действительно стоило поставить свечку уже?

– Может, и стоило. И ладно, когда ты не понимаешь причины поражений. Но тут-то они ясны. В каждой игре. Вот тут – из-за удаления, тут – из-за невынужденных потерь шайбы. Разбирали ошибки, говорили о том, что больше допускать их нельзя… Но в итоге опять совершали, те же самые. С другой стороны – если бы мы в каждой игре соперника по шестьдесят минут прессовали в его зоне, а шайба не заходила бы упорно в ворота… И вот тогда мы идем в церковь, чтобы стало везти. Но в нашей ситуации все, наверное, от нас одних зависело.

– Несмотря на плачевные результаты, болельщиков в нынешнем сезоне на матчи "Спартака" приходит даже больше, чем в прошлом. Сильно стыдно было после очередного поражения?

– Это вообще отдельная тема. Мы очень часто в раздевалке говорили о болельщиках. И выходя на матч, и после проигрышей. О тех, кто пришел на стадион, и об остальных – знаем же, сколько народа по всей стране поддерживают "Спартак". Да, нам очень стыдно было после очередного поражения подъезжать к болельщикам. Поднимать клюшки, благодарить их за то, что они пришли. Реально стыдно. Мы понимали, что если в следующий раз люди не придут – это будет нормально. В общем, в этом сезоне болельщики намного лучше сработали, чем команда.