Артем Воронин: "Сами не понимаем, как упустили победу"

Нападающий "Спартака" Артем Воронин после поражения от московского "Динамо" (2:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что его команде не хватило хладнокровия. Также форвард рассказал о том, как пробивал послематчевый буллит.

– Как получилось, что ваша команда упустила победу, ведя в две шайбы?

– Сами этого не понимаем. Все произошло очень быстро. Мы чуть-чуть ошиблись и "Динамо" этим воспользовалось. Нам не хватило хладнокровия в моменте со второй пропущенной шайбой, и один эпизод все решил.

– А нереализованный буллит наверняка дополнительно подпортил вам настроение.

– Да, очень неприятно, конечно. Не скажу, что буллит – лотерея, все-таки это мастерство. Вратарь "Динамо" был на высоте, наш тоже, просто так получилось.

– Сами вызвались пробить буллит?

– Тренер назначил. Я согласился. Да, забить не получилось, а что делать? Надо было когда-то выходить. Было бы не правильно с моей стороны отказаться. В принципе, когда выходил на лед – знал, что делать, но вратарь оказался хорош и полностью меня переиграл. (Юлия ГРИГОРЬЕВСКАЯ)