Артем Воронин: "С более слабыми клубами «Спартак» играет хуже"

Нападающий "Спартака" Артем Воронин после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Ак Барсом" (1:0) остался доволен итогом встречи. Он отметил, что соперник часто наказывает за недонастрой.

– В принципе игра такая же, – сказал Воронин. – Хорошо, что мы не проигрывали. В Казани мы вырвались вперед, но быстро пропустили две шайбы. Нам часто приходится отыгрываться, но в этом матче мы не допустили этого, долго держали нулевой счет. Так и нужно делать, если матчи трудные. В концовке удача повернулась к нам – Стоа забил. Удалось выстоять. Главное не то, в какой момент матча мы открыли счет, а то, что сумели это сделать. Хорошо сделали свою работу.

– Насколько трудно дались вам последние минуты матча?

– Невероятно трудно. Вообще матчи с "Ак Барсом" получились одинаковыми. Мы и в Казани были не хуже соперника по игре. Очень много сил потратили. Нам противостояли не мальчики какие-то. Но они тоже не реализовали большинство. Сегодня в этом компоненте была равная игра, а в равных составах у нас получилось забить.

– Сейчас каждый матч, как плей-офф, согласны?

– Так и есть и это длится давно. Хорошо, что соперники теряют очки. Нам нужно свои матчи забирать, ведь можем же играть с такими сильными командами, как "Ак Барс". Мы хорошо провели матч с "Торпедо", с "Авангардом". Такие игры не являются проблемой для нас, а вот с более слабыми клубами мы играем хуже. Непонятно почему. Возможно, сказывается недонастрой. Нас за это наказывают, потому что сейчас все клубы мастеровитые.

– Вам остались матчи с "Ладой" и "Нефтехимиком". Что скажете об этих командах?

– Хорошие команды. В Тальятти мы играли и шансов нам соперники там не дали. Если мы будем настраиваться и играть в тот хоккей, который мы демонстрируем с фаворитами нашего чемпионата – никаких проблем не будет. "Нефтехимик" сейчас тоже на ходу, но все зависит от нас. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)