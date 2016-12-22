Артем Воронин: "Неправильно выходить в плей-офф только ради выхода"

Нападающий "Спартака" Артем Ворони после победы над "Локомотивом" (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что доволен движением команды.

– Если в матче с "Динамо" у нас не было сил, то сегодня мы предстали совсем другой командой. Это чувствовалось. По движению мы были хороши. Иногда проводим такие матчи, и сегодня был как раз такой день, – рассказал Воронин.

– Есть ли у команд уверенность, что еще можно побороться за зону плей-офф?

– Мы с ребятами много говорим об этом, но надо подкреплять делом. После таких матчей, как сегодняшний, надо заряжаться эмоциями и не отпускать это. Что как раз и говорит о том, что мы команда. Если будем выдавать такие же матчи – попадаем в плей-офф. А если после таких игр будут провалы, значит, мы плохая команда и нас не хватает на долгий отрезок. Тогда зачем попадать в следующую стадию чемпионата? Мы ведь сразу вылетим. Входить туда просто ради входа я считаю неправильным.

– Не вызвало ли сложностей, что матч носил статус ретро?

– Мне очень сильно понравилось. Побольше бы таких праздников. Не было ни одного негативного момента или того, что нас отвлекало бы от игры. Но я не сторонник того времени. Я из другого поколения, чтобы смотреть такие фильмы, как "Место встречи изменить нельзя".

– То есть Жеглова от Шарапова не отличите?

– Как бы мне стыдно ни было – не отличу. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)