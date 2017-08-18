Артем Воронин: "Надеюсь, меня пустят в вип-ложу на матч "Спартак" - "Локомотив"

Нападающий "Спартака" Артем Воронин после победы над "Витязем" (2:1) на Кубке мэра Москвы отметил, что в начале чемпионата у красно-белых может не хватить сил на выездную серию. Форвард отметил, что в целом игра получилась "какая-то ватная".

– Расскажите про шайбу Никонцева, в которой вы поучаствовали.

– Получилась хорошая комбинация, партнер здорово открылся. Грамотно загнали эту шайбу.

– "Спартак" одержал на турнире две победы. Насколько это поднимает настроение?

– Ни насколько. Просто хорошо, что победили. Мы проиграли первый матч ЦСКА, но тогда, считаю, выглядели лучше, чем сегодня. С "Витязем" получилась какая-то ватная игра, потому что было трудно восстановиться. Но мы должны были быть к этому готовы. В начале чемпионата нам предстоит провести пять выездных матчей, и ситуация нас обязывает. Наверное, хорошо, что на этом турнире был такой график. Будем готовиться к играм на выезде. Уверен, что будет тяжело, и сил может не хватить. Придется играть строго по заданию.

– На матче присутствовал глава департамента по связям с общественностью футбольного "Спартака" Леонид Трахтенберг, которому вы пожали руку. Какие впечатления?

– Фантастические (смеется). Никогда такого не испытывал. Пусть завтра на матче с "Локомотивом" он меня в вип-ложу пустит. Я как раз собираюсь на матч. Кстати, нам дают билеты на вип-2. Вот мы уже и договариваемся. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Напомним, что матч "Спартак" – "Локомотив" состоится 19 августа, начало игры – в 17.30 по московскому времени."СЭ" проведет трансляцию встречи.